Olha o Carnaval aí, gente! Agenda está repleta de blocos e desfiles das escolas de samba em todo o Estado

Tati Quebra Barraco — Bloco Farofolia

A abertura do Carnaval de Campo Grande promete ser inesquecível! A icônica funkeira Tati Quebra Barraco será a grande atração que dará início às festividades, se apresentando no bloco Farofolia, na Esplanada Ferroviária, nesta sexta-feira (28), na Rua Dr. Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras. Tati vai embalar a folia com seus hits mais recentes e também com os clássicos do disco “Boladona”. O produtor do bloco, Thalysson Perez, enfatiza a importância de trazer uma atração nacional para o Carnaval de rua da cidade, consolidando-o como o maior do estado.

Além de Tati, a festa contará com apresentações de renomados DJs como Dan Santos, Abhner, Gustavo Freitas, Gikka, Lady Afro e Renê, além do Balé Farofolia, com os talentosos bailarinos Biajog, Luch, Thalita e Thay. O Crew Drag CG também marcará presença, sob a curadoria de Deko Giordan, trazendo ainda mais brilho e diversidade à celebração.

Blocos de Carnaval

Na sexta-feira (28), o Carnaval de Rua em Campo Grande começa com a animação dos blocos, com destaque para o Bloco Reggae, que se apresenta das 16h às 00h, na Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento da Maria Fumaça. O amor toma conta da Rua General Melo, em frente ao bar Zé Carioca, entre a Rua 14 de Julho e a Av. Calógeras, das 16h às 23h. Já o Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós se apresenta das 16h às 21h no Teatro de Arena do Horto Florestal.

No sábado (1º), logo de manhã, o bloco Acorda Galo estará cedinho no Calçadão da Morada dos Baís, das 08h às 12h para família toda! O bloquinho também estará distribuindo café preto para os foliões no local. O bloco mais antigo da cidade, As Depravadas, começa cedo na folia das 9h as 13h30 da tarde, com homenagem ao ícone da comunicação brasileira, Silvio Santos! O bloco estará concentrado na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Bar do Zé.

A folia continua com o Bloco Reggae e o Bloco Cordão Valú, ambos das 15h às 00h, na Esplanada Ferroviária. O Bloco Ipa Lelê, das 16h às 00h, anima a Avenida Mato Grosso, entre a Rua 14 de Julho e a Av. Calógeras. E, para fechar o final de semana com chave de ouro, no domingo (2), o Bloco Capivara Blasé irá agitar das 14h às 00h, também na Esplanada Ferroviária. As atrações musicais no palco será comandado por Chokito, Silveira e Sampri. Já na segunda-feira (03/03), a festa continua com Chokito, Karla Coronel, Sampri, Matheus Kruz e Emy AfroQueera partir das 9h.

Sexta-feira (28)

Festival Cerrado Alternativo

O Festival Cerrado Alternativo chega à 5ª edição em 28 de fevereiro, a partir das 20h30, no Buteco do Miau, localizada na Av. José Nogueira Vieira, 1.303, Tiradentes. O evento terá muito rock, reggae e psicodelia ao som das bandas Cabeça de Bagre, Louva Dub, Barata Branca e do cantor e compositor Sem Fabios, um dos produtores do evento, que aproveita a ocasião para lançar seu primeiro EP: “De bloco em bloco”. A entrada custa 15 reais, sendo que a bilheteria será revertida aos artistas participantes.

Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande inicia sua programação de Carnaval no dia 28 de fevereiro com uma folia democrática para toda a família, incluindo até os pets. Durante três dias, as crianças poderão participar de Bailinho de Carnaval, com oficinas de máscaras, brincadeiras e um concurso de fantasias. No domingo, o destaque é o BloCão, um concurso de fantasias para pets. Todas as atividades são gratuitas e acontecem das 16h às 20h. Além disso, o parque Mônica Esportes permanece até 9 de março, oferecendo diversão com brinquedos infláveis e outras atrações. Crianças PCD e com TEA têm direito à meia-entrada no parque.

Exposição O Cinema antes do Cinema

A exposição “O Cinema antes do Cinema: Brinquedos Ópticos e Suportes Analógicos” está em cartaz no Museu da Imagem e Som, desde 18 de fevereiro até 18 de março. A mostra apresenta aparelhos icônicos como tocadores de fitas cassete, aparelhos de vídeo VHS, televisões de tubo e toca-discos, além de brinquedos ópticos, como o zootrópio, o taumatrópio e o caleidoscópio, que foram precursores do cinema. Durante a visita, o público poderá vivenciar conteúdos reproduzidos nesses suportes, proporcionando uma viagem no tempo. A entrada é gratuita e o museu fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Para mais informações e agendamentos, o telefone e WhatsApp são (67) 3316-9178.

Sábado (1)

Cine Aves

No dia 1º de março, o Cine Aves, em parceria com o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, realizará uma passarinhada no Bosque da Paz, localizado no Bairro Carandá Bosque. A atividade, que integra o lançamento do IV Festival Cine, será gratuita e aberta ao público, com inscrições prévias. Para participar da observação de aves, os interessados devem preencher um formulário simples com dados pessoais e informar se já participaram de alguma passarinhada anteriormente.

Carnaval Pátio Central

Nos dias 01 e 03 de março, a folia vai invadir o Pátio Central, e você não pode ficar de fora dessa festa imperdível! Prepare sua fantasia, traga sua energia e venha aproveitar esse evento GRATUITO, repleto de diversão e alegria. A programação começa no dia 28/02 com o Esquenta Pátio Folia, às 17h30, com o Happy Hour do Grupo Sampri. Já no dia 01/03, a abertura oficial conta com um cortejo da Banda Maestro Ulisses Conceição, personagens divertidos da Liga do Bem, Bloquinho do Pátio e Pinturinha Facial. No dia 03/03, a folia continua com mais diversão e o Happy Hour com Vox Me Cê. O evento acontece no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, 1380, e a entrada é gratuita!

Carnaval — Aparecida do Tabuado

De 01 a 03 de março, o Recinto da Festa do Peão de Aparecida do Tabuado será palco de uma programação imperdível para todos os públicos. A entrada é gratuita e o evento contará com shows de bandas e atrações de destaque. No sábado, 01 de março, a banda Dejavú, Santa Ifigênia, Ana Quim e Abre Alas Taboado assumem a festa. No domingo, Arii Popular, Chatô kIDS, Zinegaly, e Abre Alas Taboado. A festa contará com praça de alimentação, parque de diversões, e premiação para os blocos, além de um concurso de fantasia infantil. A entrada é gratuita.

Shopping Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza preparou uma programação especial para o 11º Bailinho de Carnaval, que acontecerá de 1º a 4 de março, com diversas atividades para crianças e famílias. O evento contará com oficinas, brincadeiras, apresentações musicais e sorteios de brindes, além de marchinhas tradicionais para animar o público. As atividades acontecerão em diferentes espaços do shopping, com destaque para o Bailinho Norte Sul no Estacionamento G – Platô. Clientes do Clube + podem se inscrever nas oficinas e trocar pontos por kits carnavalescos, que incluem máscara e confetes. As trocas de kits são limitadas e acontecem até 4 de março.

Domingo (2)

Desfiles de Carnaval — Corumbá

As escolas de samba de Corumbá estão de volta à Passarela do Samba para os desfiles oficiais do Carnaval 2025! Nos dias 2 e 3 de março, as 10 agremiações filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) se apresentam para animar o público. No domingo (2), o desfile começa às 20h e contará com a participação das escolas Unidos da Vila Mamona, A Pesada, Unidos da Major Gama, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos de Corumbá. Já na segunda-feira (3), será a vez das escolas Imperatriz Corumbaense, Estação Primeira do Pantanal, Império do Morro, Marquês de Sapucaí e Mocidade Independente da Nova Corumbá. Os desfiles acontecerão na Passarela do Samba e na Praça Generoso Ponce.

Oscar no Capivas

O grande dia finalmente chegou! O Oscar 2025 será neste domingo, e Campo Grande está em clima de festa com a transmissão ao vivo da premiação, que contará com a presença de “Ainda Estou Aqui”, concorrendo em cinco categorias. A Capivas Cervejaria vai promover uma transmissão completa do evento, com concursos de fantasia e bolão para animar o público. A entrada é gratuita e, durante o evento, estarão disponíveis deliciosos quitutes e a famosa cerveja artesanal da Capivas. A cervejaria está localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, e no domingo, o bar estará aberto das 17h às 23h. Não perca essa festa imperdível!

Feira Ziriguidum

Em março a Feira Ziriguidum vai ser pura folia carnavalesca! No dia 1º, a festa começa com muita alegria para os pequenos, com desfile de fantasias e diversão garantida. Mas não para por aí: o evento promete samba e axé para ninguém ficar parado! A partir das 16h, a feira terá atrações imperdíveis, como o irreverente “Pepa, o Palhaço que é Fogo”, apresentações de samba com o grupo Samba Caos às 17h30, e a apresentação do bloco Alelo às 20h. A festa acontece na Praça do Preto Velho, às 16h e vai até as 22h.

Feira Borogodó

A Feira Borogodó preparou uma matinê de Carnaval imperdível para a criançada! No dia 2 de março, a partir das 9h30, o Bloco do Borogodó vai agitar a Praça Coophafé com atrações incríveis para toda a família. A programação começa com a leitura “O Reino Mágico dos Orixás” com Sarah Muricy, seguida do musical infantil “O Batucando Histórias”, às 10h30, prometendo muita diversão para os pequenos. O evento contará com espaço para amamentação e fraldário, espaço kids, pintura facial, além de gastronomia, expositores de economia criativa e circular, e muito samba! A 9ª edição da Feira Borogodó acontece das 9h às 15h na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3164).

Por Amanda Ferreira