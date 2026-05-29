MS é alvo de operação contra expansão territorial do CV; a ação é realizada em cinco estados

Na manha desta sexta-feira (29) a PC (Policia Civil) do RJ deu inicio a mais uma fase da Operação Contenção contra a expansão territorial do CV (Comando Vermelho) e a estrutura financeira da facção. A ação é realizada no Rio de Janeiro e em mais cinco estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Ao todo, são realizados cerca de 17 mandados de prisão.

Segundo informações divulgadas m dos alvos é Antônio Ilário Ferreira, conhecido pelo apelido de Rabicó, e identificado como um dos chefes do CV, que segue foragido. A mulher dele, Raquel Neves dos Santos Mendonça, foi presa.

As investigações apontaram que o Comando Vermelho possuía um esquema milionário com base o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ). O grupo movimentou cerca de R$ 453 milhões em 4 anos através de ferros-velhos e empresas de reciclagem