Motorista morre após colidir com carreta na MS-395 em Santa Rita do Pardo

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado; passageiro relatou que condutor dormiu ao volante

Um grave acidente na rodovia MS-395, em Santa Rita do Pardo, resultou na morte do motorista Willian Baldão Aguiar, de 45 anos, na madrugada deste sábado (31). O carro que ele conduzia, um Chevrolet Astra, colidiu frontalmente com uma carreta carregada com eucalipto. O passageiro do veículo sobreviveu e foi socorrido com ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada por volta da 1h para atender à ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, Willian já havia morrido. Segundo relato do passageiro, o condutor teria adormecido ao volante, o que fez com que o carro invadisse a pista contrária e colidisse com a carreta.

Os dois viajavam de volta de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, com o carro carregado de compras, incluindo perfumes vindos do país vizinho. Ambos são moradores de Frutal, no interior de São Paulo.

Com a força do impacto, o Astra ficou completamente destruído e chegou a perder uma das rodas, parando em uma área de mata às margens da rodovia. O motorista da carreta não se feriu. Já o passageiro do carro foi levado ao hospital de Bataguassu para receber atendimento médico.

