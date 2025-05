Adolescente de 15 anos é morto a tiros no quintal de casa em Dourados

Crime ocorreu na noite de sexta-feira no Jardim Canaã 4; autores fugiram de moto e ainda não foram identificados

Um adolescente de 15 anos foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (30), no bairro Jardim Canaã 4, na região leste de Dourados, enquanto estava no quintal da própria residência. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Cinco e Oito, por volta das 20h, e os responsáveis pela ação ainda não foram identificados.

De acordo com relatos de testemunhas, quatro homens chegaram ao local em duas motocicletas. Eles teriam chamado pelo nome do jovem antes de realizar os disparos e fugir rapidamente em seguida.

Equipes do Samu foram acionadas, mas ao chegarem no local constataram que a vítima já estava sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado à funerária de plantão após os procedimentos de praxe.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram na cena do crime e iniciaram as investigações. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

