Motorista é preso com mais de 300 quilos de cocaína escondidos em carreta em Dourados

Droga estava em compartimento secreto de bitrem que seguiria para o Porto de Paranaguá; condutor disse que receberia R$ 90 mil pelo transporte

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 315 quilos de cocaína durante a fiscalização de uma carreta bitrem com placas do Paraná, na tarde de quarta-feira (3), no anel viário de Dourados.

Segundo o site Dourados News, o entorpecente estava escondido em um compartimento secreto da carreta, que teria como destino o Porto de Paranaguá, no Paraná.

A abordagem ocorreu por volta das 12h, durante uma ação da Delegacia de Fronteira da PRF nas proximidades da Avenida Guaicurus.

Em conversa com os agentes, o motorista da carreta, Rogério André Vargas, de 40 anos, informou que havia saído de Guaíra (PR), município onde reside. Diante de informações consideradas suspeitas, os policiais decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo.

No fundo falso da carreta, foram encontrados os tabletes de cocaína. O condutor da Scania confessou que receberia R$ 90 mil para transportar a droga de Antônio João até o Porto de Paranaguá.

Ainda conforme o Dourados News, ele relatou que esta era a terceira viagem realizada para o transporte de entorpecentes no mesmo trecho.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. A ação contou com apoio da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Paraná.

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