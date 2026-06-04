Confira programação especial de lazer para toda a família em shopping de Campo Grande

Programação reúne diversão, entretenimento, sustentabilidade e atividades para todas as idades durante o feriado de Corpus Christi

O feriado prolongado conta com uma programação especial para quem busca lazer, entretenimento e experiências diferenciadas para toda a família no Shopping Campo Grande.

As atividades incluem ações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo, atrações infantis repletas de aventura e opções de cinema. O shopping também participa da Campanha do Agasalho, em clima de solidariedade para o Dia dos Namorados.

Confira a programação

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o público poderá visitar um lounge sustentável com atividades voltadas à conscientização ambiental.

Serão distribuídos mil kits contendo mudas de árvores frutíferas e 250 gramas de adubo orgânico. O espaço também contará com conteúdo educativo sobre compostagem e reaproveitamento de resíduos.

A iniciativa tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis e mostrar como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos para o planeta.

Diversão

No segundo piso, em frente à Sephora, a Arena Park segue encantando crianças e famílias com um espaço repleto de aventuras. A atração conta com obstáculos, passarelas elevadas, escadas e brinquedos para os pequenos gastarem energia.

A piscina de bolinhas e o cenário com casinhas temáticas equipadas com minicozinhas, blocos de montar, brinquedos de faz de conta e painéis sensoriais tornam a experiência ainda mais divertida.

A atração é destinada a crianças de até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com deficiência têm 50% de desconto mediante comprovação e também devem participar acompanhadas por um responsável.

Valores:

>> 40 minutos + livro: R$ 65,99

>> 60 minutos + livro: R$ 79,99

>> 40 minutos + e-book: R$ 59,99

>> 60 minutos + e-book: R$ 75,99

Após 60 minutos, é cobrado adicional de R$ 5 a cada cinco minutos.

Clima de Copa do Mundo

Faltando poucos dias para a bola rolar na Copa do Mundo, o shopping entra em campo com um espaço para troca de figurinhas, localizado no segundo piso, próximo à loja da Claro.

Para quem deseja completar o álbum, a Livraria Leitura, também no Piso 2, comercializa figurinhas por R$ 1 cada.

Nostalgia toma conta das telonas

Os fãs das décadas de 1980, 1990 e 2000 têm encontro marcado na Cinemark com duas estreias que prometem despertar memórias afetivas e conquistar diferentes gerações.

Em “Mestres do Universo“, o diretor Travis Knight resgata a clássica franquia em uma superprodução live-action. Após anos afastado de seu planeta natal, o Príncipe Adam retorna a Eternia para enfrentar Esqueleto e assumir seu destino como He-Man, o homem mais poderoso do universo. Classificação indicativa: 14 anos.

Já “Todo Mundo em Pânico 6” marca o retorno dos personagens que fizeram sucesso na franquia de humor. Cindy, Brenda, Ray e Shorty voltam a enfrentar situações absurdas e hilárias em uma nova sequência repleta de sátiras e referências ao cinema contemporâneo. Classificação indicativa: 18 anos.

Informações sobre horários e sessões estão disponíveis no site da Cinemark.

Feriado com funcionamento normal

Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, o Shopping Campo Grande funcionará normalmente, das 10h às 22h, oferecendo ao público opções de compras, lazer, gastronomia e entretenimento.

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