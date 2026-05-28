Menino encontrado sozinho em terreno baldio teria sido deixado em casa enquanto mãe saiu para comprar cigarro; criança apresentava sinais de maus tratos

O menino de 2 anos encontrado sozinho em um terreno baldio no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (28), teria saído de casa enquanto a mãe foi até uma conveniência comprar cigarros. A mulher foi levada à delegacia na condição de suspeita.

Conforme o boletim de ocorrência, um motorista de ônibus relatou à Polícia Militar que transportava trabalhadores para o bairro quando ouviu o choro de uma criança vindo de um terreno baldio.

Testemunhas tentaram localizar algum responsável nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. Diante da situação, acionaram a polícia e seguiram até a sede da 6ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar).

A criança foi levada para atendimento médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde os profissionais constataram sinais de maus-tratos. O menino apresentava lesões nos punhos, que indicam que ele pode ter ficado amarrado, além de assaduras pelo corpo.

O Conselho Tutelar foi acionado e o caso encaminhado para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Enquanto a ocorrência era registrada, policiais receberam a informação sobre o desaparecimento de uma criança com as mesmas características na região. Durante diligências, a equipe localizou a mãe do menino em uma casa na mesma rua onde ele havia sido encontrado.

À polícia, ela contou que deixou o filho sozinho em casa para ir até uma conveniência comprar cigarros. Após a checagem, os policiais confirmaram que se tratava da mesma criança encontrada horas antes.

A mulher foi levada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. O menino segue internado e o caso foi comunicado ao MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).