Riedel participa de fórum empresarial em Bonito com presença de ministro do STF

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa nesta quinta-feira (28) do Fórum Empresarial – CNI Bonito 2026, realizado no Zagaia Eco Resort, em Bonito. O evento reúne empresários de diversas regiões do país, além de presidentes de federações da indústria brasileiras para debater temas ligados à economia, desenvolvimento e setor produtivo.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, destacou que esta é a primeira vez que o município sedia o encontro empresarial. Segundo ele, a escolha da cidade ocorreu em razão da relevância turística do destino, reconhecido nacionalmente pelo ecoturismo. Na manhã desta quinta, o prefeito informou que seguia para o aeroporto para recepcionar o governador.

Além de lideranças empresariais, o fórum contará com a participação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, que desembarca em Bonito às 9h15, conforme confirmado pela organização do evento e pela recepção do hotel onde ocorre o encontro.

O fórum acontece em meio às discussões nacionais sobre o possível fim da escala de trabalho 6×1, tema que tem gerado reação entre empresários sul-mato-grossenses, principalmente em setores que dependem de operação contínua e grande demanda de mão de obra. Em abril, a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) assinou manifesto conjunto com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), federações estaduais, associações setoriais e sindicatos industriais. O documento reconhece a legitimidade do debate, mas defende que mudanças dessa dimensão considerem impactos econômicos, investimentos e geração de empregos formais.

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