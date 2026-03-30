Jovem é preso em flagrante após enviar maconha por encomenda, no bairro Monte Castelo

Nesta sexta-feira (27), a prisão em flagrante de um homem de 20 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual. A ação teve início após o recebimento de denúncia indicando que um indivíduo estaria utilizando empresa de logística para envio de entorpecentes ao Estado do Rio de Janeiro.

Equipes da DENAR identificaram uma encomenda suspeita que exalava odor característico de maconha. Após testes foi confirmada a presença da substância. Diante das informações, foi realizado monitoramento do suspeito, que voltou a comparecer à empresa de logística para realizar nova postagem.

Após a confirmação de que a nova encomenda continha entorpecente, os policiais civis realizaram a abordagem do suspeito nas proximidades de sua residência, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Com ele, foram apreendidas porções de maconha, além de materiais utilizados para o envio das encomendas, documentos de remessa e aparelho celular.

As investigações apontam que o homem atuava como intermediário no envio de drogas para outro estado da federação, evidenciando possível vínculo com organização criminosa estruturada.

Um inquérito policial foi instaurado, com o objetivo de aprofundar os levantamentos e identificar os demais integrantes da organização, incluindo fornecedores e destinatários da droga.