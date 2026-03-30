Criança de três anos apresenta suspeitas de abuso sexual e caso está sendo investigado, em Sidrolândia

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Uma criança, de 3 anos, está passando por exames após suspeita de abuso sexual, em Sidrolândia, cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande. O caso passou a ser investigado após a vítima apresentar dores na região genital e ardência ao urinar.

Segundo informações do site local, SidroNews, a criança foi encaminhada para uma unidade de saúde da região e se queixou de dores ao urinar. A médica responsável pelo atendimento realizou os exames e constatou que havia vermelhidão e inchaço na região íntima. Entretanto os procedimentos não foram o suficiente para confirmar o abuso sexual.

Diante da situação, o caso será investigado pela Polícia Civil do município. O Conselho Tutelar e um profissional de psicologia também foram acionados.

Recentemente, houve um caso semelhante na cidade, mas que ao final da investigação, ficou comprovado que se tratava de uma infecção urinária.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *