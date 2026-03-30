Criança de três anos apresenta suspeitas de abuso sexual e caso está sendo investigado, em Sidrolândia

Uma criança, de 3 anos, está passando por exames após suspeita de abuso sexual, em Sidrolândia, cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande. O caso passou a ser investigado após a vítima apresentar dores na região genital e ardência ao urinar.

Segundo informações do site local, SidroNews, a criança foi encaminhada para uma unidade de saúde da região e se queixou de dores ao urinar. A médica responsável pelo atendimento realizou os exames e constatou que havia vermelhidão e inchaço na região íntima. Entretanto os procedimentos não foram o suficiente para confirmar o abuso sexual.

Diante da situação, o caso será investigado pela Polícia Civil do município. O Conselho Tutelar e um profissional de psicologia também foram acionados.

Recentemente, houve um caso semelhante na cidade, mas que ao final da investigação, ficou comprovado que se tratava de uma infecção urinária.