Jovem é preso com 73 comprimidos de ecstasy a caminho de festa em Campo Grande

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desse sábado (12), no bairro Caiçara, em Campo Grande. Ele estava a caminho de uma festa quando foi abordado por uma equipe da polícia e confessou que comercializaria ecstasy no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina. Policiais militares avistaram um grupo de jovens em frente a uma conveniência e notaram que dois deles tentaram esconder algo nos bolsos ao perceberem a aproximação da viatura.

Diante da atitude suspeita, os jovens foram abordados. Durante a revista, os agentes encontraram 73 comprimidos de ecstasy com um dos rapazes. Ao ser questionado, ele confessou que vendia a droga sintética e que os comprimidos seriam comercializados por R$ 30 cada em uma festa que aconteceria naquela noite.

Ainda durante a entrevista, o jovem revelou que também manipula outros tipos de entorpecentes em sua residência, entre eles o BHO (Butane Hash Oil), um concentrado de maconha feito com gás butano, considerado altamente potente e perigoso.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. A Polícia Civil segue com as investigações e deve apurar o envolvimento do jovem com possíveis redes de produção e distribuição de drogas sintéticas na capital.

