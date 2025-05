Jovem é esfaqueado após discussão motivada por ciúmes, no bairro Mata do Segredo

Na madrugada desta sexta-feira (2), um jovem de 26 anos foi esfaqueado após uma discussão com outro homem, de 23 anos, em uma residência localizada no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que a esposa da vítima é amiga do suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do crime, que trabalha como segurança noturno, convidou a amiga para beber durante o expediente. Ela aceitou o convite e levou o marido junto.

Enquanto os três consumiam bebidas alcoólicas, a vítima teria tido uma crise de ciúmes e decidido ir embora. Pouco tempo depois, retornou ao local e iniciou uma discussão com o suspeito.

Durante o desentendimento, o jovem foi atingido por um golpe de faca no abdômen, sofrendo um ferimento profundo. Ele foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Nova Bahia.

O suspeito foi detido no local pela Polícia Militar e levado para a delegacia de plantão, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

