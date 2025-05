Campo Grande mantém plantão de vacinação contra a gripe no feriadão; veja locais e horários

A campanha de vacinação contra a gripe segue ativa nesta sexta-feira (2), ponto facultativo pós-feriado do Dia do Trabalhador, em Campo Grande (MS). A prefeitura mantém dois pontos de vacinação abertos para atender a população com doses da vacina.

Os locais de atendimento nesta sexta são:

Das 9h às 15h: Comper Tamandaré -Avenida Tamandaré, 635;

Das 9h às 15h: Fort Atacadista Parati – Rua da Divisão, 1.208

A vacinação está liberada para toda a população, com exceção de bebês com menos de seis meses, que ainda não estão incluídos na faixa etária da imunização. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o cartão do SUS. Em caso de sintomas gripais, a recomendação é aguardar a recuperação para então se vacinar.

O plantão continua no sábado (3) e no domingo (4), com vacinação em shoppings da cidade:

Sábado (3)

Pátio Central Shopping, das 9h às 16h – Rua Marechal Rondon, 1380

Domingo (4)

Shopping Norte Sul Plaza, das 11h às 17h

Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2.300

A estratégia de descentralizar os pontos de vacinação e mantê-los em funcionamento durante o feriadão busca ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à dose contra a gripe. A imunização é essencial, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

