Integrante do PCC é executado a tiros na Bolívia após fugir de presídio de segurança máxima

O brasileiro Felipe Edvaldo Meneses Iglesias, apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital, foi assassinado a tiros na quarta-feira (20) em Santa Ana del Yacuma, no departamento de Beni, na Bolívia, região próxima da fronteira com Corumbá.

Segundo informações do jornal boliviano El Deber, Felipe estava em uma motocicleta quando foi interceptado por homens em um caminhão preto próximo à Plaza Triangular. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra o brasileiro.

Após o crime, os autores ainda teriam fotografado a vítima antes de fugirem.

Equipes da polícia boliviana foram acionadas e investigam a autoria e a motivação do assassinato. A principal linha apurada é de acerto de contas ligado à disputa entre grupos criminosos que atuam na região amazônica.

Conforme a imprensa local, Felipe acumulava antecedentes criminais no Brasil por homicídios e associação criminosa. Na Bolívia, ele também era investigado por assassinatos e envolvimento com o tráfico de drogas.

O brasileiro estava foragido desde junho do ano passado, após escapar da prisão de Chonchocoro junto com um detento chileno. Na época, três policiais chegaram a ser presos suspeitos de facilitar a fuga.

Felipe havia sido preso em março de 2022, em Palmasola, acusado do assassinato do fazendeiro Wilson Ledezma. Depois de uma tentativa de fuga e recaptura com troca de tiros, ele foi transferido para o presídio de segurança máxima em La Paz.

Em janeiro de 2023, porém, conseguiu fugir novamente durante atendimento médico em um hospital. Na ocasião, uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante a ação criminosa.

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