Idoso morre após colisão entre caminhonete e ônibus em Campo Grande

Um idoso morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (11) na MS-040 com a BR-163, na saída para São Paulo, em Campo Grande. A colisão aconteceu por volta das 8h20 e envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok e um ônibus da empresa Romestur, que presta serviço para a concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da rodovia.

Segundo informações, a caminhonete trafegava pela MS-040 e realizaria um retorno para acessar a BR-163 quando acabou atingida frontalmente pelo ônibus. A suspeita inicial é de que o veículo tenha invadido a pista contrária no momento da manobra.

Na Amarok estavam três ocupantes, sendo eles um idoso, que conduzia o veículo, além do filho e do genro. O motorista morreu ainda no local do acidente e ficou preso às ferragens. Os outros dois passageiros foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.

O motorista do ônibus estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Por conta do acidente, o trânsito na região ficou lento e chegou a formar uma fila de caminhões.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Perícia, da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas.