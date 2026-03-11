Homem é resgatado de árvore após oito horas durnate fuga da policia, em Caarapó

Um jovem, de 21 anos, identificado apenas como Wellington, foi preso em flagrante após passar quase oito horas em um pé de manga durante fuga da polícia. O caso aconteceu no perímetro urbano de Caarapó, cidade a 274 km de Campo Grande.

Segundo as informações, o suspeito estava sendo procurado após uma briga na cidade de Juti, onde ficou preso por três dias e depois saiu em liberdade diante de medidas cautelares. Entretanto, após descumprimento delas, foi decretada a sua prisão preventiva.

Durante as diligências, Wellington foi encontrado na casa dos pais, mas ao avistar os agentes, ele fugiu, subindo em um pé de manga localizado em frente à residência, no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Fernando Correia.

Com suspeitas de estar sob efeito de drogas, o suspeito subiu no ponto mais alto e se recusou a descer. Já na manhã dessa quarta-feira (11), após oito horas, ele decidiu se entregar, mas alertou que não conseguia descer sozinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.