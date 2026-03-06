Homem suspeito de aliciar crianças e mulheres é alvo de tentativa de homicídio, em Campo Grande

Um cozinheiro, de 40 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueado durante tentativa de homicídio nessa quinta-feira (5). Ele é acusado de assediar mulheres e crianças no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local após receber um chamado de lesão corporal por arma branca na Rua Itapevi. No local, os agentes encontraram o cozinheiro caído no chão em frente a uma mercearia. O homem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Testemunhas informaram que o cozinheiro havia sido esfaqueado em uma quadra de esportes das redondezas, localizada na Rua Jandirra. Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar até o estabelecimento em busca de ajuda. Devido aos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa consciente e orientada.

Informações iniciais apontam que a vítima, conhecida pelo apelido de “Gordão”, teria sido jurada de morte após acusações de que ele estaria aliciando crianças e mulheres na região.

O caso segue sob investigação.