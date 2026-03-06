Campo Grande receberá R$ 136 milhões para pacote de obras de pavimentação em 33 bairros

A Prefeitura de Campo Grande irá receber R$ 136.099.957,27 referente à primeira etapa do pacote de obras de pavimentação e drenagem, que irá contemplar 33 bairros da Capital. A informação foi divulgada pelo MCID (Ministério de Estado das Cidades), por meio do Diário Oficial da União desta sexta-feira (6), junto da seleção de proposta do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, apresentada por Campo Grande.

Na publicação, o objeto da proposta está descrito como “implantação de obras de qualificação em diversos bairros no Município de Campo Grande – MS”.

A prefeita Adriane Lopes foi até Brasília em dezembro do ano passado, para formalizar a adesão ao PEF (Plano de Equilíbrio Fiscal), que permitiu a contratação de R$ 544 milhões junto à Caixa Econômica Federal, valor já aprovado por meio de carta-consulta.

O cronograma prevê três parcelas iguais, sendo a primeira agora, a segunda no começo de 2027 e a terceira no começo de 2028.

