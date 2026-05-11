Homem encontrado morto por funcionários da Solurb é identificado

Vítima de 45 anos foi encontrada no domingo (10), quando Campo Grande registrou a madrugada mais fria do ano

A vítima encontrada sem vida por funcionários da Solurbtrata-se de Reginaldo Cândido da Silva, de 45 anos. O caso ocorreu na noite de domingo (10), no bairro Sírio Libanês, em Campo Grande.

Inicialmente, moradores da região, que enfrentou ventania, forte chuva e quedas pontuais de energia, estranharam a movimentação da polícia no local.

Em imagens enviadas por leitores do JOE-MS (Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul), registradas por câmeras de segurança, é possível ver a movimentação de viaturas policiais.

A principal hipótese é de que Reginaldo tenha morrido de hipotermia. O caso segue sob investigação.

Veja o vídeo

Entenda

Um homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto na calçada, na madrugada deste domingo (10), por funcionários da empresa de coleta de lixo, no bairro Sírio Libanês, pertencente a reigão do grande Santo Amaro, em Campo Grande.

A vítima estava caída na calçada (clique e veja o vídeo), em frente ao Condomínio Sírio Libanês I, na Rua Fuad Gelelaite, próximo à Unidade Básica de Saúde da Família da região.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas os militares constataram que o homem já estava sem vida.

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