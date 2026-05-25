Homem é socorrido após cair de coqueiro no quintal de casa, em Corumbá

Na tarde desse domingo (24), um homem, de 38 anos, que não teve suas informações divulgadas, caiu de um pé de coqueiro de cerca de 8 metros. O caso aconteceu em Corumbá, cidade distante 429 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo 3ºGBM (Grupamento de Bombeiros Militares), quando chegaram no local, o homem já estava caído no chão. A vítima caiu quando tentava subir em um pé de coqueiro, que fica no quintal de sua casa.

Durante os primeiros socorros, o homem estava orientado e consciente, mas reclamava de dores na região pélvica e no tórax. Ele foi imobilizado e encaminhado para o hospital da cidade, onde segue internado.

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