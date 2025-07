Homem é preso em Paranhos ao transportar carro furtado no Paraná

Veículo foi recuperado por policiais do DOF durante bloqueio na MS-295; motorista afirmou que receberia R$ 500 pelo transporte



Um homem de 26 anos foi preso da quarta-feira (23) ao ser flagrado com um carro furtado em Paranhos, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O veículo, um Volkswagen Polo, havia sido furtado no início do mês na cidade de Toledo, no Paraná.

A abordagem foi feita por uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que realizava um bloqueio policial na rodovia MS-295, nas proximidades do Posto do Iagro. Durante a checagem das placas e outros sinais identificadores do veículo, os policiais constataram o registro de furto.

Questionado, o condutor afirmou que pegou o carro com um desconhecido em Cascavel (PR) e que receberia R$ 500 para levar o veículo até Paranhos.

O automóvel e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado como receptação.

