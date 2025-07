Brasil conecta 6,1 milhões de novos usuários à internet em apenas dois anos, aponta IBGE

Programas e iniciativas do Ministério das Comunicações têm impulsionado conectividade e reduzido as desigualdades regionais no país

O acesso à internet no Brasil segue um bom momento de crescimento. Isso porque, a “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua): TICs” mostrou que o número de pessoas conectadas à internet aumentou em 6,1 milhões nos últimos dois anos, atingindo 89,1% da população com 10 anos ou mais em 2024. Em 2019, esse percentual era de 79,5% e, em 2016, início da série histórica, apenas 66,1% dos brasileiros utilizavam a internet.

O avanço não está restrito às grandes capitais: as regiões Norte e Nordeste lideraram a expansão do acesso entre 2019 e 2024, com crescimento de 18,2% e 17,2%, respectivamente. Essa evolução está acima da média das demais regiões, resultando em uma redução significativa das desigualdades regionais de conectividade. A região Centro-Oeste manteve o maior percentual de usuários em 2024, com 93,1% da população conectada.

A inclusão digital tem sido prioridade para o Ministério das Comunicações, que, por meio de programas e projetos estratégicos, tem ampliado a infraestrutura digital do país e levado internet para áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas e regiões isoladas. “A inclusão digital é um dos pilares do nosso trabalho. Levamos internet para quem mais precisa, seja em áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas ou regiões isoladas. Cada nova conexão significa mais oportunidades, mais educação, mais desenvolvimento”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O crescimento no número de usuários está relacionado às políticas públicas da Pasta, com ações como os editais de 4G e 5G para ampliar a cobertura em municípios, estradas e áreas remotas; o programa Wi-Fi Brasil, que garante conexão à internet em banda larga satelital de forma gratuita ao cidadão, com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro; e a iniciativa Internet Brasil, que oferece chips com pacote de dados gratuitos para estudantes da rede pública.

Também são destaques a expansão das infovias e redes de fibra óptica, que reduzem custos e ampliam a velocidade da internet, e o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para financiar projetos de infraestrutura digital, como redes móveis e data centers.

Os esforços do governo federal têm resultado em um crescimento mais equilibrado da conectividade entre áreas urbanas e rurais, reduzindo as diferenças históricas no acesso à tecnologia. A PNAD Contínua mostra que o uso da internet em áreas rurais vem registrando forte expansão, aproximando-se cada vez mais da média das cidades.

“Estamos construindo um Brasil conectado, preparado para os desafios de uma economia digital, com serviços públicos mais eficientes e acessíveis. Nossa meta é universalizar o acesso à internet até 2026”, finalizou Frederico de Siqueira Filho.

A PESQUISA

Desde 2016, o módulo anual de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua analisa o acesso à Internet e à televisão e a posse de telefone móvel celular para uso pessoal, com detalhamento geográfico para Brasil e Unidades da Federação. Acesse o material de apoio e a publicação completa para mais informações.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.