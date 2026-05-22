Homem é preso após regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado, em Fátima do Sul

Homem, de 46 anos foi preso em casa após regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado na manha desta sexta-feira (22). O caso aconteceu no bairro Jardim São Paulo, em Fátima do Sul, cidade distante 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da policia civil, após tomarem conhecimento da ordem judicial, os investigadores realizaram diligências e localizaram o condenado na casa dele. A abordagem ocorreu sem intercorrências, sendo o indivíduo conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.

A ordem judicial decorre de regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado, determinada pela Vara de Execução Penal em razão do descumprimento de condições impostas durante a execução da pena. Conforme consta no mandado, o preso possui pena remanescente de 2 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão.

O capturado ficou à disposição do Poder Judiciário para posterior encaminhamento ao sistema prisional, onde cumprirá a determinação judicial.

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