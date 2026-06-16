Homem é preso após espancar companheira na rua e oferecer suborno para não ser preso, em Agua Clara

Na noite desta segunda-feira (15) um homem, de 36 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após ser acusado de espancar a companheira, de 39 anos, e desmaia-la duas vezes na rua. O caso aconteceu no Bairro Jardim das Palmeiras na cidade de Água Clara, distante 193 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência a agentes da Policia Militar foram acionados por volta das 23h30. Ao chegarem no local, encontraram a vítima desacordada no chão, recebendo os primeiros socorros de uma ambulância do Hospital Municipal.

Na ocasião, testemunhas informaram aos policiais que o autor estava agredindo a companheira com socos, tanto na região do rosto, quanto no abdômen. Ainda conforme os relatos, o crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes em uma conveniência que resultou em uma discussão. O espancamento só cessou, quando moradores intervieram. A vítima também apresentava sangramento genital.

Durante a ocorrência, ao ser questionado sobre o crime, o autor negou que havia agredido a companheira e alegou que ela havia caído sozinha por estar alcoolizada. Entretanto, durante o trajeto, o homem ofereceu R$ 1.000,00 aos policiais para ser liberado.

Na delegacia, o autor aumentou o suborno para R$ 5.000,00 na intenção de não ser preso.

Diante disso, ele respondeu a acusações de agressões graves no contexto de violência doméstica e foi autuado em flagrante por corrupção ativa.

Até o momento, a vítima segue internada, recebendo atendimentos médicos.