Homem é detido suspeito de assediar uma adolescente de 12 anos após a escola, no bairro Guanandi

Na manhã desta quarta-feira (11), um homem, de 28 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso suspeito de assediar uma adolescente de 12 anos. O caso aconteceu no bairro Guanandi, em Campo Grande, quando a menina saía da escola e ia em direção à sua casa.

Segundo as informações, na tarde de terça-feira (10), o suspeito estaria nos arredores quando abordou a adolescente e pediu um beijo, que ela negou. Quando a jovem chegou em casa, foi imediatamente contar para o pai. Ela relatou que todos os dias de manhã, quando seguia o caminho para a escola, o homem a cumprimentava com um ‘bom dia’.

Diante disso, o pai decidiu que na manhã dessa quarta-feira (11) iria acompanhar a filha de longe para averiguar a situação. E, assim como nos dias anteriores, o suspeito estava no local indicado dando ‘bom dia’ para a adolescente. Após isso, o responsável ligou para a GCM (Guarda Civil Metropolitana).

No local, os agentes abordaram o suspeito e o encaminharam para prestar esclarecimentos. O caso segue sob investigação.