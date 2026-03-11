Mudas de figueiras centenárias são plantadas na Avenida Mato Grosso

A iniciativa busca preservar a memória e a identidade da Cidade Morena

Novas árvores no pedaço! Três novas figueiras foram plantadas na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (11). As árvores foram cultivadas a partir de estacas retiradas das figueiras centenárias da Avenida Afonso Pena, e carregam a mesma genética das árvores históricas que marcam a paisagem da Capital.

A ação faz parte de um projeto da prefeitura para preservar a arborização simbólica da Cidade. As mudas foram cultivadas por cerca de sete anos no Viveiro Municipal Flora do Cerrado até atingir o estágio considerado ideal para o plantio.

As novas árvores foram colocadas em três pontos da avenida: na esquina com a Rua 13 de Maio, na esquina com a Rua Rui Barbosa e em outro ponto próximo à Rua Pedro Celestino.

Vale lembrar, que esta não é a primeira substituição feita com esse método. Uma das novas figueiras foi plantada em setembro do ano passado e o trabalho deve continuar conforme necessário.

Com Geane Beserra

