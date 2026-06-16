Homem é atraído para suposta negociação de aluguel e executado com mais de 14 tiros em Nova Andradina

José Ricardo Flores, conhecido como Ricardinho, foi assassinado a tiros na tarde dessa segunda-feira (15), no Residencial San Remo, em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava dentro de um Volkswagen Gol quando foi surpreendida pelos disparos.

Segundo informações preliminares apuradas pelo site Jornal da Nova, José Ricardo teria sido atraído ao local sob o pretexto de uma negociação para aluguel de um imóvel de sua propriedade.

O crime ocorreu em um loteamento situado ao lado do Residencial Monte Carlo. Testemunhas relataram que a vítima foi chamada para tratar do aluguel de uma casa com piscina e, ao chegar ao endereço combinado, acabou emboscada pelos autores.

No local do homicídio, equipes policiais encontraram estojos de munição calibre 9 milímetros. As primeiras informações indicam que mais de 14 disparos atingiram o veículo e a vítima.

Equipes de resgate foram acionadas, mas José Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

A área foi isolada por policiais militares até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica, que realizaram os levantamentos necessários para auxiliar na identificação dos autores e esclarecer a dinâmica do crime.

Até o início da noite, nenhum suspeito havia sido preso. A motivação do assassinato também permanecia desconhecida e segue sendo investigada.

O caso foi registrado como homicídio e será apurado pela SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Com a morte de José Ricardo Flores, Nova Andradina chega ao quinto homicídio por disparos de arma de fogo registrado em 2026. Nos outros quatro casos contabilizados neste ano no município, as vítimas também foram mortas a tiros.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais