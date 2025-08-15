Homem de 27 anos é preso em ponto de venda de drogas no Aero Rancho

Suspeito também era evadido do sistema penal e é investigado por tentativa de homicídio



A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) fechou, na tarde de quinta-feira (14), um local usado para a venda de drogas no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, e prendeu em flagrante um homem de 27 anos, que estava foragido do sistema penal.

A operação teve início durante diligências para identificar o local de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior. A vítima havia sido socorrida em outro ponto da cidade e não informou, inicialmente, onde tinha sido alvejada. A polícia recebeu a informação de que o crime poderia ter ocorrido em uma “biqueira” na região.

No endereço indicado, os policiais encontraram um homem na porta da residência. Com ele, foi apreendida uma porção de cocaína, que ele afirmou ser para consumo próprio, dizendo estar aguardando o dono do ponto de venda. Dentro da casa, a equipe localizou porções de maconha, pasta base e cocaína, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

Enquanto a ação era realizada, um casal chegou ao imóvel. Eles disseram que estavam ali para comprar drogas, mas não souberam indicar de quem. O primeiro abordado afirmou que o homem de 27 anos, que chegou acompanhado da namorada, seria o proprietário da biqueira. O suspeito negou, mas não indicou outra pessoa como responsável.

A jovem tentou assumir a posse dos entorpecentes, mas não conseguiu explicar detalhes da venda, e a versão foi descartada. O homem recebeu voz de prisão e foi levado à DHPP, onde foi confirmada sua condição de evadido. Ele também é apontado como vítima da tentativa de homicídio investigada e como principal suspeito de um assassinato ocorrido em agosto de 2024.

O preso deverá passar por audiência de custódia, quando a Justiça decidirá se ele responderá ao processo em liberdade ou encarcerado.

