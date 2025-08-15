Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.901 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 – 20 – 28 – 38 – 44 – 47. Na Quina, 38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.141,96 cada. Já na Quadra, 3.111 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,77 cada.

O próximo concurso será realizado no sábado (16), e as apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

