Homem baleado passa a ser investigado como suspeito após troca de tiros em Dourados

O caso do homem baleado na madrugada de sábado (7), em Dourados, ganhou novos desdobramentos durante a investigação da Polícia Civil. Inicialmente tratado como vítima de um ataque a tiros em frente a uma conveniência, Laudemir Quintana Prado, de 51 anos, passou a ser apontado como um dos envolvidos em um ataque armado que terminou em troca de tiros, ocasião em que ele próprio acabou ferido.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h45. Em um primeiro momento, Laudemir disse à polícia que estava em frente a uma conveniência na Rua Ramão Osório, no Bairro Parque das Nações II, quando dois homens em uma motocicleta passaram atirando. Ele afirmou ter sido atingido no braço e no rosto e foi socorrido por populares até o Hospital da Vida.

O homem também relatou que o ataque poderia estar relacionado ao homicídio do filho dele, Leandro Cáceres Quintana, ocorrido em 16 de janeiro no mesmo endereço. Pelo crime, Matheus de Souza Gaúna foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal.

Contudo, apurações realizadas pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) indicaram outra possível dinâmica para o caso. Conforme a investigação, Laudemir e o filho dele, Lucas Vinicius Cáceres Quintana, de 28 anos, teriam ido até uma residência na Vila São Braz, onde mora a ex-companheira de um familiar.

Testemunhas relataram que os dois chegaram ao local armados e começaram a atirar contra o atual namorado da mulher. Ainda conforme a polícia, o homem também estaria armado e reagiu aos disparos, momento em que houve troca de tiros e Laudemir acabou sendo atingido.

No endereço indicado, os investigadores encontraram marcas de tiros, vestígios de sangue, estojos de munição calibre .380 e um projétil. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos.

Durante os depoimentos, a mulher que estava na residência relatou ter sido atingida de raspão por um disparo. Um adolescente também afirmou ter sido agredido com uma coronhada durante a confusão.

Com as novas informações, a Polícia Civil iniciou buscas para localizar Laudemir e Lucas, que passaram a ser apontados como suspeitos no caso. Em diligências na casa de Lucas, na região do Bairro Vival dos Ipês, os policiais encontraram munições e drogas.