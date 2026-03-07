Feira de adoção da Subea busca lar para cães resgatados de maus-tratos neste domingo (08)

A Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) realiza neste domingo (8) mais uma edição da feira de adoção responsável em Campo Grande. A ação acontece das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada no cruzamento das ruas das Garças e Aníbal de Mendonça.

Nesta edição, o evento será dedicado exclusivamente a cães adultos resgatados de situações de maus-tratos. Oito animais ainda aguardam por um novo lar e a oportunidade de recomeçar com cuidado e proteção.

Conforme a Prefeitura de Campo Grande, todos os cães passaram por avaliação clínica com médico-veterinário, estão vacinados com as doses polivalente e antirrábica, foram microchipados e a maioria já está castrada, o que garante mais segurança para os pets e para as famílias adotantes.

Segundo a equipe da Subea, os animais são dóceis, amorosos e estão prontos para se adaptar a um novo ambiente, retribuindo com carinho a chance de uma nova vida.

A feira acontece no domingo (8), das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça, em Campo Grande.