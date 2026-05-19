Homem agride esposa com cabeçada após ela recusar relação sexual em Três Lagoas

Na noite deste ultimo domingo (17), um homem, de 47 anos, que não teve suas informações divulgadas agrediu a esposa, de 42 anos, após ela se recusar a manter relações sexuais. O caso aconteceu no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site RCN 67 , o casal estavam na residência onde vivem, quando o autor começou a insistir em ter relações sexuais com a companheira. Entretanto, a mulher recusou o pedido, informando que estava cansada e que precisava realizar os cuidados com o filho do casal, de 11 meses.

Diante da recusa, o homem passou a dirigir ofensas e xingamentos contra a esposa, acusando-a de traição. Em seguida, ele a agrediu com uma cabeçada no rosto, causando ferimentos.

O autor foi encaminhado para a delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Conforme as investigações da policia, o homem possui antecedentes criminais, incluindo homicídio.

O caso foi registrado como violência doméstica.

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