Confronto policial e ataque que matou criança alertam sobre violência armada

Neste ano, Batalhão de Choque já apreendeu 92 armas ilegais em MS e prendeu 189 criminosos em flagrante

Mato Grosso do Sul tem registrado aumento no número de armas ilegais apreendidas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, cenário que acende o alerta das forças de segurança sobre o avanço da criminalidade armada no Estado. Somente neste ano, a unidade já retirou 92 armas de fogo ilegais de circulação, número que se aproxima das 129 apreensões registradas durante todo o ano de 2024.

Em meio a esse cenário, Lucas Felipe Alves Ferreira, de 27 anos, conhecido pelo vulgo “Peixeira” e apontado como autor de uma sequência de roubos de motocicletas em Campo Grande, morreu após confronto com policiais militares na manhã deste domingo (17), no Jardim Noroeste.

“Temos trabalhado nessa questão de desarmar o criminoso, tirar as armas da rua, porque é isso que vai gerar e garantir a segurança da sociedade”, afirmou o comandante do Batalhão de Choque, major Cleyton da Silva Santos. Segundo ele, apenas neste ano, o Choque já prendeu 189 criminosos em flagrante, antes mesmo da metade do ano.

Conforme a polícia, Lucas era foragido do sistema prisional desde 17 de abril e acumulava 77 registros de ocorrência, entre furtos, receptação, associação criminosa e 27 roubos. Segundo as investigações, ele utilizava perfis falsos em redes sociais para localizar anúncios de motocicletas no marketplace do Facebook e marcar falsas negociações com os proprietários.

De acordo com o major, o criminoso entrava em contato com os vendedores, marcava encontros para suposta compra dos veículos e, ao chegar ao local, rendia as vítimas com um revólver calibre .38. O suspeito foi reconhecido por ao menos quatro vítimas. “Ele utilizava essa arma de fogo para ameaçar as vítimas e fazer a subtração do bem”, detalhou o comandante.

Segundo o major Cleyton, o suspeito vinha utilizando sempre o mesmo modo de agir para cometer os crimes. “No sábado ele roubou duas motocicletas dessa forma, ambas na região do Jardim Noroeste, uma pela manhã e outra mais à tarde”, explicou.

Vítima recebeu ameaças após roubo

Após um dos crimes, Lucas chegou a enviar mensagens ameaçando uma das vítimas pelo WhatsApp. “Ele mandou mensagem falando: ‘essa moto que eu roubei de você eu vou usar para te matar’. Então era um indivíduo extremamente violento, que vinha assolando trabalhadores da cidade”, afirmou o comandante.

Entre os veículos roubados estavam motocicletas utilizadas para trabalho e deslocamento diário das vítimas.

Confronto ocorreu durante tentativa de fuga

Após a identificação do suspeito, equipes do Batalhão de Choque foram até a residência do homem, no Jardim Noroeste, na manhã de domingo.

De acordo com a PM, ao perceber a aproximação policial, ele correu para dentro da casa e pulou o muro para o imóvel vizinho. Os policiais afirmam que várias ordens de parada foram dadas, mas o suspeito continuou fugindo.

“No primeiro momento, o comandante da equipe visualizou que ele estava armado e tentou fazer a contenção. Houve luta corporal e ele tentou sacar a arma”, relatou o major.

Ainda segundo o comandante, o suspeito correu para os fundos do imóvel e voltou a apontar o revólver em direção aos policiais.

“Foi dada novamente ordem para que ele largasse a arma e desistisse daquela ação, mas não houve alternativa a não ser cessar a injusta agressão”, disse.

O homem foi baleado, desarmado e socorrido ainda com sinais vitais para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e cinco munições.

Motos roubadas ainda são procuradas

A Polícia Militar informou que segue realizando levantamentos para localizar as motocicletas roubadas pelo suspeito e identificar se havia participação de outros envolvidos.

“Estamos trabalhando para localizar esses veículos e devolver aos verdadeiros proprietários”, afirmou o comandante.

Ataque a tiros mata criança e deixa feridos no Jardim Noroeste

No domingo (17), outro caso de violência armada reforçou o alerta das forças de segurança sobre a circulação de armas ilegais em Mato Grosso do Sul. O pequeno Wilcker de Oliveira Martins, de apenas dois anos e dez meses, morreu após ser atingido durante um ataque a tiros em uma conveniência no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo a polícia, o atentado deixou ainda outras três pessoas feridas e teria sido motivado por uma briga ocorrida anteriormente no local. Conforme as investigações, dois homens em uma motocicleta Honda Bros vermelha passaram pela conveniência e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.

A ação criminosa teria contado com apoio logístico de ocupantes de uma Fiat Toro vermelha, que monitoravam a movimentação das vítimas antes do ataque. Testemunhas relataram que o veículo passou várias vezes em frente ao local antes dos disparos.

Prisões e apreensão da arma

Após diligências integradas entre equipes da DEPAC/Cepol, Força Tática do 9º BPM e Batalhão de Choque, quatro suspeitos foram presos em flagrante. Os investigados foram identificados pelas iniciais M.J.A.C., de 36 anos, A.D.S., de 42 anos, T.S.L., de 31 anos, e G.M.S., de 34 anos.

Durante as investigações, o principal suspeito pelos disparos foi localizado escondido em um imóvel da Capital. Conforme a polícia, ele indicou espontaneamente o local onde havia escondido a arma utilizada no crime, que foi apreendida pelos policiais.

Além do armamento, também foram apreendidos os veículos usados na ação e aparelhos celulares dos envolvidos. A motocicleta Honda Bros utilizada no atentado foi encontrada escondida em um imóvel ligado ao grupo investigado.

Os quatro suspeitos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Por Geane Beserra

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