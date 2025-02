Golpe da piscina: empresário é indiciado por estelionato em Campo Grande

Pelo menos 12 vítimas denunciaram prejuízos que somam mais de R$ 50 mil

A Polícia Civil indiciou por estelionato um empresário suspeito de aplicar golpes em clientes que contrataram a instalação de piscinas em Campo Grande. O caso foi investigado pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPMS) nesta quarta-feira (12).

As denúncias começaram a surgir depois que clientes pagaram parte do valor do serviço e nunca receberam a piscina. A empresa, ativa desde 2021, era composta pelo proprietário, um vendedor e a esposa dele, que acompanhava os atendimentos. O esquema envolvia anúncios em redes sociais para atrair interessados, que eram convencidos a pagar de 60% a 70% do valor total antecipadamente.

Após a assinatura do contrato no escritório da empresa, os clientes registravam o momento com fotos, confiando na legitimidade do serviço. No entanto, dias antes do prazo combinado para o início da obra, o empresário desaparecia, deixando os consumidores sem retorno.

As vítimas decidiram denunciar o caso e, até o momento, ao menos 12 pessoas procuraram a polícia relatando prejuízos que, juntos, ultrapassam R$ 50 mil. As autoridades seguem investigando se há mais vítimas e possíveis envolvidos no golpe.

