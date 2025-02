Saúde seleciona projetos de prefeituras para investir R$ 5,8 bi em obras e equipamentos

No dia 24 de fevereiro começam as inscrições para a segunda etapa do Novo PAC Saúde – Seleções. Com investimento de R$ 5,8 bilhões, o Ministério da Saúde vai levar 18,9 mil equipamentos ou veículos e 945 novas unidades de saúde às cidades brasileiras. A novidade foi anunciada pela ministra Nísia Trindade nesta quarta-feira (12), durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas (ENPP) , em Brasília. O montante da saúde faz parte dos R$ 49,1 bilhões disponibilizados pelo Governo Federal para todos os municípios e estados brasileiros nessa nova etapa.

Segundo a ministra Nísia, o PAC vai ao encontro de programas importantes do Ministério da Saúde, como é o caso do Mais Saúde da Família e da expansão do SAMU . “Samu 100% no Brasil: esta é a tônica que está no programa – e também no Mais Acesso a Especialistas , que depende de uma boa Atenção Primária”, destacou a ministra. “Na saúde, tivemos o maior número de demandas durante a primeira edição. Isso mostra a necessidade de investimentos como esse nos municípios brasileiros”, complementou.

Na Atenção Primária – a principal porta de entrada do SUS, serão investidos R$ 3,6 bilhões na construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aquisição de Unidades Odontológicas Móveis, além da distribuição de kits de telessaúde e equipamentos para as UBS. Para a Atenção Especializada , a segunda fase do PAC Seleções destinará R$ 2,1 bilhões na construção de policlínicas, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e fornecimento de 1,5 mil ambulâncias do Samu 192.

“Oferecemos projetos padronizados de Caps, policlínicas e Unidades Básicas de Saúde para facilitar a implantação dos serviços pelo país”, destacou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Os recursos vão ampliar o acesso da população ao SUS e proporcionar serviços com qualidade, eficiência, infraestrutura moderna e atendimento humanizado. As inscrições serão feitas pela página do Novo PAC de acordo com as regras estabelecidas em editais e/ou portarias dos ministérios. As seleções vão priorizar a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade.

