Foragido por latrocínio cometido em 2012 no Piauí é preso em área rural de Terenos

Homem estava escondido há mais de uma década e foi localizado trabalhando em propriedade afastada da zona urbana



Um homem de 32 anos, foragido desde 2012 por envolvimento em um latrocínio ocorrido em Teresina (PI), foi preso na área rural de Terenos pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A prisão foi feita por investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), que cumpriram mandado expedido pela Justiça do Piauí.

O crime aconteceu em agosto de 2012, quando o suspeito, junto com um adolescente, matou um comerciante durante um assalto. A vítima foi baleada na cabeça após reagir à tentativa de roubo e morreu no local. Dias depois, o adolescente foi apreendido, confessou o crime e revelou a participação do comparsa, que também foi reconhecido por imagens de câmeras de segurança.

Desde então, o homem era considerado foragido. Ele foi localizado nesta semana morando e trabalhando em uma propriedade rural distante do centro urbano de Terenos. Após a prisão, foi levado à sede da DERF em Campo Grande, onde foram realizados os procedimentos de praxe antes da transferência ao sistema prisional.

