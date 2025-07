Quarta-feira será de tempo firme e temperaturas amenas em MS

Mínimas variam entre 11ºC e 15ºC; sol predomina em todas as regiões do Estado



A quarta-feira (9) será marcada por tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de poucas nuvens e temperaturas amenas ao amanhecer. As mínimas variam de 11°C a 15°C nas principais cidades do estado, enquanto as máximas devem oscilar entre 26°C e 29°C ao longo do dia.

Em Campo Grande, os termômetros variam de 15°C a 28°C, com baixa umidade do ar à tarde, chegando a 20%. O cenário se repete em Dourados, que registra mínima de 12°C e máxima de 27°C, com ventos fracos soprando de leste e sudeste.

Ponta Porã, no sul do Estado, amanhece com 11°C e alcança até 26°C à tarde, também sob céu limpo e umidade mínima de 20%. Já em Três Lagoas, na região leste, a previsão é de muitas nuvens pela manhã, mas com o sol predominando à tarde e à noite. As temperaturas vão de 13°C a 29°C, com umidade entre 25% e 70%.

Não há previsão de chuva para nenhuma das regiões e os ventos devem variar entre fracos e moderados, mantendo o clima seco e estável durante todo o dia.

