Falso servidor do INSS aplica golpe e vítima perde quase R$ 14 mil em Três Lagoas

Foto: divulgação/Internet
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Uma mulher de 47 anos foi vítima de um golpe de fraude eletrônica e perdeu R$ 13.950 após ser enganada por um homem que se passou por funcionário do Inss (Instituto Nacional do Seguro Social). O caso foi registrado na manhã dessa terça-feira (14), em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número com prefixo (19). Durante o contato, o interlocutor, que se identificou como “Rodrigo Oliveira”, afirmou ser servidor do INSS e disse que precisava realizar o procedimento de “prova de vida”.

Acreditando na veracidade da abordagem, a mulher forneceu dados pessoais sensíveis, como RG, CPF e informações bancárias. Pouco tempo depois, percebeu que sua conta havia sido invadida.

Os criminosos realizaram diversas transferências via Pix sem autorização, esvaziando a conta da vítima. O prejuízo total chegou a quase R$ 14 mil.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e segue sob investigação.

Alerta das autoridades

O INSS reforça que não realiza ligações telefônicas para solicitar dados pessoais ou bancários, especialmente para procedimentos como prova de vida. A orientação é que, ao receber esse tipo de contato, o cidadão desligue imediatamente e busque informações por meio dos canais oficiais do órgão.

Casos semelhantes têm sido recorrentes e exigem atenção redobrada da população para evitar prejuízos financeiros.

 

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