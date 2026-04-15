Polícia Civil recebe doação de três mil absorventes e reforça campanha contra a pobreza menstrual em MS

A doação de aproximadamente 3 mil unidades de absorventes feita pelo Rotary Clube Alvorada à Polícia Civil do Mato Grosso do Sul nessa terça-feira (14), em Campo Grande, reforça a mobilização da instituição no enfrentamento à pobreza menstrual e na assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação integra a campanha de arrecadação promovida pela Polícia Civil, que busca garantir acesso a itens básicos de higiene e ampliar a dignidade de mulheres atendidas por instituições e projetos sociais em todo o Estado.

A iniciativa mobiliza servidores e parceiros da sociedade civil e tem como foco a coleta de absorventes, que posteriormente são destinados a entidades previamente mapeadas pela instituição, conforme a demanda social identificada. Durante a entrega, o Delegado-Geral Adjunto, Márcio Custódio, destacou o alcance social da ação. “Essa campanha representa um olhar sensível para uma necessidade muitas vezes invisibilizada. A parceria com o Rotary fortalece esse trabalho e amplia o alcance das doações”, afirmou.

Representantes do Rotary Clube ressaltaram o engajamento na campanha e o resultado da arrecadação. “Essa arrecadação é fruto da mobilização dos nossos membros e parceiros. É uma satisfação contribuir com uma iniciativa que impacta diretamente a vida de tantas mulheres”, destacou o atual presidente Lúcio Pereira.

Presente também no ato, o presidente eleito, Pedro Tutija afirmou que o Rotary seguirá parceiro da Polícia Civil nas próximas campanhas. “Já me comprometo, que na minha gestão, vamos estar com as portas abertas no Alvorada [Rotary], sempre abraçando as causas sociais”, comentou.

Participaram da entrega os seguintes membros do Rotary: Pedro tutija – presidente eleito; Janaína souza – associada; Lara tutija – associada do Interact; Irene torraca – associada; Neuza orro – Protocolo; Fabiana de oliveira – associada; Lúcio pereira – vice presidente e José luiz kreutz – associado.

Hoje (15), é o último dia para as arrecadações. Os interessados em ajudar podem contribuir deixando suas doações em qualquer unidade da Polícia Civil ou na Delegacia-Geral no Parque dos Poderes.

A campanha integra as iniciativas institucionais voltadas à promoção da cidadania e dos direitos humanos, reforçando o papel social da Polícia Civil para além da atividade de investigação criminal.