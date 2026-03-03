Ex é preso após invadir redes sociais e acessar conta bancária da vítima sem autorização, em Três Lagoas

Um homem, de 36 ano, identificado como apenas como D.R.F.A., foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2), após acessar repetidamente as redes sociais e e-mail de sua ex-companheira, sem autorização. A prisão foi realizada por meio dos policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a vítima relatou que desde o dia 27 de fevereiro o autor tem invadido e acessado suas contas no Instagram, Facebook, TikTok e e-mail, publicando conversas privadas nos “stories” e enviado mensagens ofensivas e ameaçadoras para ela. Em uma das ameaças, o autor disse: ‘eu vou fazer da sua vida um inferno’.

Além da invasão de privacidade nas redes sociais, o autor ainda acessou a conta bancária da vítima, mas não conseguiu realizar movimentações financeiras por impossibilidade de fazer reconhecimento facial.

Mesmo já na delegacia, durante o registro do boletim de ocorrência o suspeito continuou telefonando para a vítima. Diante disso, a equipe se deslocou até a residência do suspeito, e efetuou sua prisão em flagrante.