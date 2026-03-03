Novo leilão do Dentran-MS reúne 181 veículos apreendidos aptos à circulação; confira

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta segunda-feira (2), um novo leilão com 181 veículos aptos à circulação. O certame segue aberto até as 15h do dia 17 de março, em Mato Grosso do Sul, o qual reúne 162 motocicletas e 19 automóveis, além de 66 lotes de sucatas. O processo ocorre de forma on-line, pelo portal www.leiloesonlinems.com.br.

Na categoria de veículos que podem circular, um Citroën C4 Pallas 20 EPF, ano 2009/2010, tem lance inicial de R$ 4.518. Entre as motocicletas, uma Honda CG 160 Start, ano 2025/2025, parte de R$ 4.095.

As sucatas estão divididas em 66 lotes. São 70 motocicletas e 58 automóveis classificados como sucata inservível, com autorização para retirada e venda das peças de forma separada. O edital também inclui um lote único com 10.313 quilos de material ferroso destinado a siderúrgicas.

O portal do leilão disponibiliza fotos e valores mínimos de cada lote. Os editais também estão no site oficial do Detran-MS.

Quem quiser ver os veículos presencialmente pode visitar o pátio da Pmax, na Rua Gigante Adamastor, 16, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. A visitação ocorre nos dias 13 e 16 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.