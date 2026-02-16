Discussão termina com tentativa de feminicídio, no Bairro Nova Lima

Uma discussão entre um casal terminou em agressão com faca na tarde deste domingo (15), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. A vítima, uma mulher de 41 anos, precisou de atendimento médico após ser ferida na mão ao tentar se defender do companheiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os dois estavam ingerindo bebida alcoólica na residência dela quando o homem saiu para buscar gelo. Ao voltar, convidou a mulher para ir até a casa dele. No momento em que ela disse que iria trocar de roupa, o suspeito passou a acusá-la de ter pegado sua bicicleta, iniciando uma discussão.

Durante o desentendimento, o homem teria pegado uma faca e golpeado em direção à cabeça da vítima. Para se proteger, ela colocou a mão na frente e acabou sofrendo um corte em um dos dedos. Em seguida, correu para a rua em busca de ajuda, afirmando que foi ameaçada de morte.

A Polícia Militar foi acionada por moradores e encaminhou a mulher para uma unidade de saúde, onde o ferimento foi limpo e suturado. O suspeito fugiu antes da chegada da equipe e não foi encontrado nas buscas realizadas na região.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), onde a vítima solicitou medida protetiva de urgência e formalizou denúncia contra o agressor por lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram