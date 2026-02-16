Confira as vias interditadas para o Carnaval desta segunda-feira (16)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que realizará interdições temporárias nesta segunda-feira (16) em vias da Capital para a realização de eventos carnavalescos previamente autorizados.
As intervenções têm como objetivo garantir a segurança viária, a organização do tráfego e o suporte necessário às ações programadas durante o período de Carnaval.
A Agetran orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.
Interdições programadas
Esplanada Ferroviária
Bloco Cordão Valu
Local: Avenida Calógeras (entre Rua General Melo e Avenida Mato Grosso)
Horário: das 15h à 0h
Bloco Capivara Blasé
Local: Rua Dr. Temístocles
Horário: das 14h à 0h
Rotas alternativas recomendadas – Região Central
Em razão da realização dos blocos na Esplanada Ferroviária, a Agetran orienta os condutores a utilizarem as seguintes rotas alternativas:
Avenida Mato Grosso (sentido Rua Rui Barbosa até Rua 13 de Maio)
Rua 14 de Julho x Rua Antônio Maria Coelho
Avenida Ernesto Geisel x Rua Antônio Maria Coelho
Orla Morena
Bloco Barra da Saia
Data: 16 de fevereiro
Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva
Horário: das 15h às 22h
Rotas alternativas recomendadas:
Avenida Noroeste x Rua Feliciana Carolina
Rua 11 de Outubro até a Rua Plutão
Vila Margarida
Bloco Subaquera
Local: Rua Abdalla Roder, nº 692 – Vila Margarida
Horário: das 16h à meia-noite
Rotas alternativas recomendadas:
Rua Abdalla Roder x Rua Carneiro Campos
Rua Abdalla Roder x Rua Elizioter Araújo França
Desfile Oficial das Escolas de Samba
Data: 16 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h
Rotas alternativas:
Avenida Presidente Vargas
Avenida Aeroclube
Avenida Fernando de Noronha
A Agetran reforça a importância do planejamento prévio dos deslocamentos e da colaboração da população para que os eventos ocorram com segurança e tranquilidade.
