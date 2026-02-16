Confira as vias interditadas para o Carnaval desta segunda-feira (16)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que realizará interdições temporárias nesta segunda-feira (16) em vias da Capital para a realização de eventos carnavalescos previamente autorizados.

As intervenções têm como objetivo garantir a segurança viária, a organização do tráfego e o suporte necessário às ações programadas durante o período de Carnaval.

A Agetran orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições programadas

Esplanada Ferroviária

Bloco Cordão Valu

Local: Avenida Calógeras (entre Rua General Melo e Avenida Mato Grosso)

Horário: das 15h à 0h

Bloco Capivara Blasé

Local: Rua Dr. Temístocles

Horário: das 14h à 0h

Rotas alternativas recomendadas – Região Central

Em razão da realização dos blocos na Esplanada Ferroviária, a Agetran orienta os condutores a utilizarem as seguintes rotas alternativas:

Avenida Mato Grosso (sentido Rua Rui Barbosa até Rua 13 de Maio)

Rua 14 de Julho x Rua Antônio Maria Coelho

Avenida Ernesto Geisel x Rua Antônio Maria Coelho

Orla Morena

Bloco Barra da Saia

Data: 16 de fevereiro

Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva

Horário: das 15h às 22h

Rotas alternativas recomendadas:

Avenida Noroeste x Rua Feliciana Carolina

Rua 11 de Outubro até a Rua Plutão

Vila Margarida

Bloco Subaquera

Local: Rua Abdalla Roder, nº 692 – Vila Margarida

Horário: das 16h à meia-noite

Rotas alternativas recomendadas:

Rua Abdalla Roder x Rua Carneiro Campos

Rua Abdalla Roder x Rua Elizioter Araújo França

Desfile Oficial das Escolas de Samba

Data: 16 de fevereiro

Local: Praça do Papa

Horário: a partir das 19h

Rotas alternativas:

Avenida Presidente Vargas

Avenida Aeroclube

Avenida Fernando de Noronha

A Agetran reforça a importância do planejamento prévio dos deslocamentos e da colaboração da população para que os eventos ocorram com segurança e tranquilidade.

