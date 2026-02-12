Discussão sobre suposto machucado em criança acaba em agressão na Emei e jovem é levada à UPA na Capital

Uma discussão envolvendo uma suposta agressão contra criança terminou em violência e deixou uma jovem de 18 anos na tarde de quarta-feira (11). O caso aconteceu nas dependências de uma Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a jovem foi atacada com socos e atingida por uma cadeira durante a confusão. Ela sofreu diversas lesões pelo corpo, recebeu atendimento inicial e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas.

A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que uma mulher estaria exaltada na unidade escolar, afirmando que sua filha, de três anos, teria sofrido um corte no pulso dentro da instituição. Quando os militares chegaram ao local, foram informados de que momentos antes um casal havia comparecido à escola acompanhado de uma adolescente e da criança, questionando funcionários sobre o suposto ferimento.

Uma testemunha explicou ao casal que não tinha conhecimento da causa do machucado e que, naquele horário, não havia expediente na escola para investigar a situação. Diante da resposta, os dois teriam se alterado e passado a arremessar pedras contra as pessoas que estavam na unidade.

Durante o tumulto, segundo o registro policial, o casal partiu para a agressão contra a jovem de 18 anos, que acabou ferida. Testemunhas também afirmaram que os envolvidos aparentavam estar sob efeito de álcool. Ainda conforme apurado no local, a criança mencionada não apresentava sinais de lesão.

A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes para as providências cabíveis.