Carnaval também movimenta o interior: acampamentos religiosos reúnem famílias em MS

Durante o feriado de Carnaval, igrejas da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mato Grosso do Sul optam por uma programação diferente. Mais de 27 acampamentos espirituais serão realizados em diversas regiões do estado, reunindo jovens, famílias e amigos em momentos de comunhão, reflexão e fortalecimento da fé.

A iniciativa parte das próprias igrejas locais, que organizam encontros em sítios, chácaras e áreas afastadas dos centros urbanos. A proposta é oferecer um ambiente tranquilo, longe do agito das cidades, favorecendo a conexão com Deus e o fortalecimento dos relacionamentos.

Entre as atividades desenvolvidas estão estudos da bíblia, momentos de oração, música, integração entre os participantes, gincanas com premiações e programações ao ar livre. Para muitos, o período representa uma pausa intencional na rotina, com foco no crescimento espiritual e na convivência saudável.

Um dos acampamentos acontece em Campo Grande. Segundo o pastor organizador, Marcos Ítalo, o encontro será realizado a cerca de 12 quilômetros da Capital, na saída para Três Lagoas, em frente ao autódromo e próximo ao Ecopark. A expectativa é reunir mais de 100 participantes durante os dias de programação.

Para o líder jovem da Igreja Adventista no estado, pastor Rodrigo Assi, os encontros têm um propósito claro. “Os acampamentos oferecem um espaço seguro e intencional para que nossos jovens e famílias possam fortalecer sua espiritualidade e seus relacionamentos. É um momento de desacelerar, refletir e renovar o propósito”, afirma.

Centenas de participantes estarão envolvidos nas programações espalhadas por diferentes municípios sul-mato-grossenses, vivendo o feriado de forma mais tranquila e voltada à fé.

