Discussão entre companheiros termina com homem esfaqueado e internado em estado grave em Dourados

Uma discussão entre dois companheiros terminou com um homem de 37 anos esfaqueado na noite desse domingo (31), em Dourados. A vítima sofreu diversos golpes de faca e precisou ser encaminhada ao hospital, onde passaria por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em casa consumindo bebidas alcoólicas na companhia de amigos quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, a situação evoluiu para uma luta corporal.

Conforme o registro policial, em meio à briga, o companheiro da vítima, de 41 anos, pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o homem.

A vítima foi atingida no abdômen, nas costelas e nas costas. Após o ataque, ela recebeu atendimento e foi levada para o Hospital da Vida, em Dourados.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar à unidade hospitalar, foi informada pela equipe médica de que os ferimentos eram considerados graves. Em razão da gravidade das lesões, o paciente seria submetido a um procedimento cirúrgico.

O estado de saúde atualizado da vítima não havia sido divulgado até o fechamento desta reportagem.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias da agressão e as responsabilidades dos envolvidos.

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