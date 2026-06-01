Feira Literária de Bonito abre inscrições para oficinas gratuitas com foco em leitura, escrita e diversidade cultural

A 10ª edição da Feira Literária de Bonito abriu inscrições para uma série de oficinas gratuitas que irão integrar a programação do evento em julho, reunindo escritores, artistas, educadores e mediadores culturais em atividades voltadas à literatura, memória, infância e formação leitora. As ações acontecem entre os dias 8 e 11 de julho, em Bonito, com vagas limitadas e participação gratuita mediante cadastro prévio.

A programação foi construída para atender públicos variados, desde professores e acadêmicos até leitores iniciantes, idosos e pessoas interessadas em processos criativos. Entre os temas abordados estão literatura indígena infantil, educação antirracista, escrita criativa, mediação de clubes de leitura, literatura fantástica, grafismo indígena e produção editorial voltada à infância. A proposta da FLIB é ampliar o acesso à formação cultural e incentivar novas experiências literárias por meio de encontros interativos e oficinas práticas.

As atividades começam no dia 8 de julho com a multiartista Guarani Miguela Moura, que ministrará uma oficina sobre literatura indígena infantil e educação antirracista, explorando narrativas ligadas à ancestralidade, oralidade e diversidade cultural. No mesmo dia, a artista visual e professora indígena Jadi Ribeiro conduz uma oficina dedicada aos grafismos Kaiowá e Guarani, apresentando significados simbólicos e processos de criação artística inspirados nas culturas originárias.

Nos dias seguintes, a programação inclui oficinas sobre edição de livros para infância, jogos de escrita criativa, produção de textos fantásticos, criação de aldravias e mediação de clubes de leitura. A proposta é aproximar o público de diferentes linguagens literárias e incentivar práticas coletivas de leitura e escrita. Também haverá uma atividade voltada ao público da terceira idade, inspirada na trajetória do escritor Luciano Serafim, homenageado da edição de 2026 da feira.

A 10ª Feira Literária de Bonito será realizada entre os dias 7 e 12 de julho, na Praça da Liberdade, e prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor douradense Luciano Serafim. As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo site oficial da FLIB. O evento integra o calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul e deve anunciar novas atrações nas próximas semanas.

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