Corpo com marcas de tiros é encontrado às margens de córrego em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde deste domingo (31), às margens de um córrego na Rua da Lógica, na região do Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, o corpo foi localizado por uma pessoa que pescava lambari no córrego. Ao se aproximar da margem, em meio às galhadas de árvores, ela encontrou a vítima e acionou a polícia.

O homem apresentava lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. Ele vestia camiseta e short.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao endereço, constataram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil e a perícia também foram chamadas para realizar os levantamentos no local.

O caso será investigado e a identidade da vítima ainda não foi confirmada.