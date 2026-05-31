Audiência pública vai debater fiscalização do transporte coletivo

A Prefeitura de Campo Grande promove, na próxima terça-feira (2), uma audiência pública para apresentar informações e relatórios relacionados à fiscalização do transporte coletivo urbano da Capital. O encontro será aberto à população, permitindo que usuários do sistema acompanhem os debates e também registrem manifestações.

A iniciativa integra os trabalhos da comissão instituída pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), responsável por avaliar a execução do contrato do transporte público em Campo Grande.

Durante a audiência, serão divulgados dados técnicos e documentos elaborados pelas agências reguladoras municipais encarregadas do acompanhamento e fiscalização do serviço.

A procuradora-geral do Município e coordenadora da comissão, Cecília Rizkallah, ressaltou que a participação popular faz parte das etapas previstas no processo. “Esta já é uma etapa prevista em todo o processo. Além dessa apresentação, os usuários também serão ouvidos e suas manifestações inseridas nos atos do processo”, afirmou.

As manifestações podem ser protocoladas até o dia da audiência pelo e-mail procurador@pgm.campogrande.ms.gov.br ou presencialmente na sede da Procuradoria-Geral do Município, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.655, no Centro.

A participação é gratuita e aberta a qualquer cidadão, entidade ou instituição interessada.

Por Prefeitura de Campo Grande