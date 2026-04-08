Corpo carbonizado é encontrado em área de mata em Três Lagoas

O corpo carbonizado de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado na tarde dessa terça-feira (7) em uma área de mata no bairro Jupiá, em Três Lagoas, município localizado a cerca de 327 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a equipe foi acionada após uma denúncia recebida por volta das 16h indicando a presença de um corpo nas proximidades da linha férrea da região. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o corpo em meio à vegetação, em uma área de difícil acesso. A situação exigiu cautela da equipe durante a aproximação e o atendimento da ocorrência.

Os militares realizaram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios e acionaram a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que assumiu os procedimentos de investigação. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada oficialmente. A polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte e apurar se houve crime.

Segundo informações divulgadas pelo site 24NewsMS, familiares de Sérgio Caíque da Silva, de 21 anos, foram chamados para comparecer ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal para realizar o possível reconhecimento do corpo.

Conhecido como “Jupiazinho”, Sérgio está desaparecido desde o dia 8 de março. Ele foi visto pela última vez há cerca de 30 dias, conforme informações divulgadas pelo veículo de comunicação do interior.

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